Президент РФ Владимир Путин заявил, что не желает войны в Европе. В этом контексте Путин привел к примеру состоявшиеся в 1999 году бомбардировки в Югославии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем. "Что касается войны в Европе. Канцлер сказал, что людям его поколения, а я принадлежу к этому поколению, трудно представить войну в Европе, и сказано это относительно ситуации вокруг Украины. Но ведь мы были свидетелями войны в Европе, развязанной НАТО против Югославии. Большая военная операция с нанесением ракетно-бомбовых ударов по одной из европейских столиц — по Белграду… Это же было. Без санкции совета безопасности ООН. Это очень плохой пример, но он был", — заявил он. При этом Путин подчеркнул, что не хотел бы войны в Европе. "Хотим ли мы этого? Конечно, нет, именно поэтому мы и выдвинули предложения о переговорном процессе, результатом которого должна быть договоренность по обеспечению равной безопасности всех, включая нашу страну", — заявил он. Напомним, в Кремле назвали информацию о вторжении РФ в Украину 16 февраля "беспрецедентной кампанией по нагнетанию напряженности в Европе". Кроме того, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украине удалось умерить РФ от дальнейшего обострения ситуации в рамках безопасности.