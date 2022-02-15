Валерий Николаев из "Дня рождения Буржуя" попал в спецприемник, где он вел себя крайне неадекватно, поэтому его отвезли в психбольницу. Об этом сообщают российские СМИ. Также появилась информация о том, что 56-летнего актера в спецприемнике облил кипятком уроженец Таджикистана и у него теперь 40% ожогов тела. Общественные наблюдатели в психушке осмотрели Николаева и заявили, что у него на руках есть несколько ссадин, а также небольшое покраснение левого века, но об ожогах речи не идет. По данным инсайдера, Николаев будет находиться в больнице несколько дней, пока его состояние не стабилизируется. После этой новости украинская актриса Эвелина Бледанс рассказала, как раньше работала с Николаевым и уже тогда замечала за ним странности. "Никогда не забуду, как он сорвал съемки фестиваля цирка "Идол", который мы вели с Эдгаром Запашным. Он ворвался на сцену и вел себя совершенно неадекватно", — заявила Эвелина. Но, по ее словам, самый неприятный случай был во время съемок шоу "Человек-невидимка". Тогда Николаев выпивал алкоголь, ругался и хамил. Актриса также выразила надежду, что врачи смогут помочь Николаеву и отметила, что ей очень жаль своего коллегу по цеху. Напомним, звезда "Папика" Дарья Петрожицкая купила квартиру в Киеве. Мы также писали о том, что умерла звезда "Тихого Дона" Зинаида Корниенко.