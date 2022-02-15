Российская Федерация не создала ни одной ударно-наступательной группировки для полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом заявил в эфире «Права на власть» министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, сейчас возле украинских границ сосредоточено не намного больше военных, чем было весной 2021 года — 125 тысяч: «Вслушайтесь в цифры. 125 000 наземного компонента плюс авиационный, морской… Ну, пусть будет 140 000. Вдоль всех границ Украины с РФ и временно оккупированным Крымом и ОРДЛО».

Он также добавил, что сегодня Россия «пока ни в одном месте не создали так называемую «наступательно-ударную группировку»: «Им нужно время на формирование такой ударно-наступательной группировки. И это не один день, и даже не два. Мы это увидим. Поэтому я вас очень прошу: не рисуйте апокалиптических сценариев».

https://www.youtube.com/watch?v=WsrA49xgP34&t=18s

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по поводу угрозы со стороны Российской Федерации. Он подчеркнул, что Украина сейчас сильнее, а власть понимает все вызовы и знает, что с ними делать.

Украинские олигархи и бизнесмены массово покидают Украину. Уже сообщалось, что в воскресенье из Киева вылетело около 20 чартеров и частных самолетов.

По состоянию на 12 часов 14 февраля в Украине отсутствуют 23 народных депутатов — полный список.