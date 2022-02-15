Служба безопасности Украины задержала в Луганской области агента так называемого «МГБ ЛНР», женщина собирала разведданные для совершения вражеских атак с использованием взрывчатки.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, местная жительница в апреле 2021 года была завербована гражданином РФ (представителем разведки незаконных вооруженных формирований).

По заданию куратора она собирала сведения об административных зданиях, автотранспорте, а также личные данные сотрудников СБУ на территории Луганской области.

«Благодаря оперативному реагированию сотрудников украинской спецслужбы удалось предотвратить совершение взрывов, направленных против подразделений СБУ, задействованных в проведении операции Объединенных сил», — говорится в сообщении силовиков.

Служба безопасности Украины разоблачила украинца, который распространял прокремлевские фейковые материалы в СМИ и социальных сетях, а также собирал подписи за импичмент президента.

Накануне Служба безопасности заявила, что Украина столкнулась с очередной мощной волной гибридной войны — попытками системного нагнетания паники, распространением фейковой информации и искажением реального положения вещей.

Силовики СБУ задержали в Станице Луганской бывшего заместителя главаря одной из группировок так называемой «Казачьей национальной гвардии», которая воевала на стороне боевиков «ЛНР».

Жительница Донецкой области задержана по подозрению в сотрудничестве с участниками незаконных военных формирований. Женщина, имея образование картографа, передавала боевикам данные о дислокации бойцов ВСУ.

Контрразведчики СБУ задержали в Луганской области бывшего участника незаконных вооруженных формирований «ЛНР», когда тот пытался попасть на подконтрольную украинским властям территорию региона для оформления пенсии.