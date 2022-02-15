Немецкий канцлер Олаф Шольц считает, что возможное признание так называемых Донецкой и Луганской народных республик с российской стороны станет политической катастрофой. По его мнению, все стороны должны возвратиться в минский процесс. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его совместную пресс-конференцию с президентом России Владимиром Путиным. "Конечно, если это (признание "ЛДНР", — ред.) станет реальностью, то это будет нарушением минских договоренностей. Тогда это будет означать, что мирный процесс прервется, это будет политической катастрофой. Только если все вернутся в минские договоренности, это (мирное) урегулирование, — ред.) станет возможным, там записаны четкие критерии", — отметил Шольц. Напомним, сегодня Государственная дума Российской Федерации обратилась к Путину с просьбой о признании "ЛДНР". Сам российский президент отметил, что готов сделать все необходимое для решения проблем Донбасса, но сделать это исходя из не до конца реализованных возможностей выполнения минских соглашений.