15 февраля христиане празднуют Сретение Господне — один из 12 главных церковных праздников.

НАРОДНАЯ ПРАВДА расскажет вам, что это за праздник, и какие традиции связаны с ним.

История праздника

На сороковой день после рождения Иисуса Дева Мария принесла сына в Иерусалимский храм на посвящение. Тогда состоялась встреча Иисуса и старца Симеона, который узнал в нем Мессию. Это символическая встреча человечества с Богом, славянское слово «Сретение» переводится как «встреча».

Евангелие от Луки сообщает, что Симеону, который когда-то усомнился в том, что Сын Божий родится с Девы, явился Дух Святой и сообщил, что он не умрет, пока не увидит Христа. Когда состоялась встреча, Симеона было уже 300 лет.

Икона, на которой старец держит на руках Иисуса, символизирует выполнен Ветхий Завет и начало Нового, радость Сретения и Страстную скорбь.

Что должно делать в этот день

Традиции Сретения переплетены еще с одним праздником — дохристианским — встречи зимы с весной. В этот день особое внимание уделяется свечам и воде.

В храме в этот день освящают свечи и воду, которые потом хранят дома весь год.

Считается, что «Громничной» свечи защищают дом от всего злого, спасают от болезни и тому подобное.

Эти свечи зажигают, когда рождается ребенок, когда кто-то болен, когда за окном сильная непогода или в семью пришло горе.

Целебными свойствами обладает и вода. Иногда ее даже не носили в храм, а собирали с сосулек.

Сретенская вода, по поверьям, снимает порчу, лечит раны и болезни, предохраняет в дороге и в бою.

[Caption id = «attachment_232492» align = «alignnone» width = «500»] «Громничной» свечи [/ caption]

Что нельзя делать в этот день

На Сретение нельзя ссориться.

Запрещается тяжелый труд и работа по дому.

Не годится идти в церковь без «громичну» свечи.

Не стоит отправляться в дорогу начинать что-то новое.

Напомним, что все это, кроме ссор, только поверье, церковь не запрещает подметать или мыть пол. Работа, которая идет на благо людям, благословляется.

Приметы на Сретение

Если Сретения будет солнечным — год будет урожайным, а если заснеженным — весна будет поздней и холодной.

Ветер на Сретение — к урожаю плодовых деревьев.

На Сретение утром снег — урожай ранних хлебов; если в полдень — средних; если к вечеру — поздних.

А вот прогноз погоды на Сретение читайте здесь .