Посольство США в Киеве назвало решение Государственной Думы РФ направить президенту России Владимиру Путину обращение с просьбой о признании так называемых "ЛДНР" очередной попыткой покушения на суверенитет Украины. Также в дипмисси считают, что этот шаг Москвы нарушает минские соглашения. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на посольство США в Украине. "Голосование в Думе по ЛНР/ДНР сегодня является очередной одиозной попыткой нарушить суверенитет Украины", — говорится в сообщении дипмиссии. В посольстве США также отметили, что сегодняшнее решение Госдумы – это явное нарушение Минских соглашений, обязывающих подписантов реинтегрировать эти регионы в Украину. Напомним, Государственная дума РФ 15 февраля поддержала обращение к президенту России Владимиру Путину о признании "ЛДНР". Отметим, в Министерстве иностранных дел Украины назвали возможное признание Россией ЛНДР сознательным выходом из минских соглашений.