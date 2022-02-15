Правительство с 1 марта увеличивает зарплаты военнослужащим Вооруженных сил.

Об этом говорится в указе президента Украины №53/2022 «О неотложных мерах по консолидации украинского общества».

Выплаты военнослужащим Вооруженных сил будут повышены на 30% с 1 марта 2022 года. В то же время нацгвардейцам и военным Госпогранслужбы с начала весны должны увеличить зарплаты на 20% по сравнению с началом года. «Сегодня» напоминает, что это предусмотрено в плане мероприятий ко Дню единения 16 февраля 2022 года.

В Украине стартовали командно-штабные учения «Заметіль-2022».

10 февраля потери боевиков на Донбассе составили 5 человек. Все они небоевые.

Жительница Донецкой области задержана по подозрению в сотрудничестве с участниками незаконных военных формирований. Женщина, имея образование картографа, передавала боевикам данные о дислокации бойцов ВСУ.

Оккупантам не удается обеспечить комплектование своих подразделений достаточным количеством новобранцев за счет населения временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. В связи с этим противник активизировал набор наемников через сеть вербовочных центров.