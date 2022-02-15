Большинство депутатов Государственной думы Российской Федерации должны проголосовать за то, чтобы отложить вопрос признания РФ так называемых «ДНР» и «ЛНР».

Такое заявление сделал первый заместитель комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, сообщает «Эхо Москвы».

«Признание «ДНР» и «ЛНР», сделанное сейчас, означает наш выход из Минских договоренностей, разрушение всех наших линий на разрешение этого конфликта, способно спровоцировать новый виток напряженности, и в этом смысле не принесет пользы», – сказал Затулин.

При этом Затулин отметил, что поставка вооружений в так называемые «ДНР» и «ЛНР» со стороны РФ – это «вынужденная мера в силу тех демонстративных и лихорадочных поставок вооружений западных стран».

«В процессе сегодняшнего обсуждения мы не должны зарекаться, что вообще не собираемся признавать «ДНР», «ЛНР». Если Украина нападет на «ДНР» и «ЛНР,» тогда возникнет повод для их признания», – заявил он.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Вооруженные силы Российской Федерации вернутся в места постоянной дислокации по окончании учений.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Российская Федерация не создала ни одной ударно-наступательной группировки для полномасштабного вторжения в Украину.