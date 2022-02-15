Признание Россией «Л/ДНР» будет означать ее сознательный выход из минских договоренностей. Такой шаг нанесет серьезный удар политико-дипломатическому урегулированию ситуации в Украине.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина спикер МИД Украины Олег Николенко.

«Признание т. н. «Л/ДНР» не будет иметь никаких правовых последствий. России не удастся выдать российскую оккупационную администрацию на временно оккупированных территориях в Луганской и Донецкой областях за «независимые субъекты», так же как и скрыть свое участие в качестве стороны вооруженного конфликта на Донбассе», — заявил он.

Поддержка президентом России постановления Госдумы РФ будет иметь гораздо более широкие разрушительные последствия для международного правопорядка и глобальной архитектуры безопасности, заявили в украинском МИДе.

«Поэтому Россия имеет выбор: либо идти по пути деэскалации и дипломатического диалога, либо почувствовать на себе решительный консолидированный ответ международного сообщества», — заявил Николенко.

МИД призывает Москву занять конструктивную позицию для достижения прогресса в рамках существующих переговорных форматов.

«В противном случае Россия будет нести полную ответственность за разрушение минских договоренностей и процесса мирного урегулирования вооруженного конфликта», — добавил Николенко.

Как сообщалось ранее, первый заместитель комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что большинство депутатов Государственной думы Российской Федерации должны проголосовать за то, чтобы отложить вопрос признания РФ так называемых «ДНР» и «ЛНР».

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Вооруженные силы Российской Федерации вернутся в места постоянной дислокации по окончании учений.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Российская Федерация не создала ни одной ударно-наступательной группировки для полномасштабного вторжения в Украину.