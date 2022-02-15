Мексика — фантастично красива країна, де змішалися індіанські, карибські та іспанські культурні традиції. Подорож сюди запам’ятається на все життя. До Мексики можна приїздити щороку і не побачити абсолютно всіх визначних місць — настільки їх багато. Це означає, що нудьгувати під час відпустки не доведеться!

Сьогодні українцям доступні тури в Мексику за вигідною ціною, які передбачають переліт в обидва боки, трансфер і проживання в готелі, страховку для кожного мандрівника. Проте чим зайняти себе на відпочинку, ви вирішуєте самі. Тому сьогодні ми розповімо про найцікавіші місця країни.

Які місця Мексики варто відвідати

Стародавні міста з пірамідами. Це величні пам’ятки, що лишилися від перших цивілізацій континенту: тольтеків, майя, ацтеків. Вони вражають масштабами, суворою красою і особливою енергетикою. На вас чекають Чічєн Іца, Теотіукан, Палєнкє, Тулум, Ушмаль. Музеї і музеї-садиби. Перш за все радимо навідатися до Національного музею антропології в Мехіко, де зокрема виставлений славнозвісний календар майя. Експозиції Соумайя пропонують увазі гостей твори живописців і скульпторів новітнього часу. Аналогічні мистецькі колекції представлені в Палаці образотворчих мистецтв. Також варті уваги підводний музей скульптур, острів мертвих ляльок, садиба Фріди Кало і дім Льва Троцького. Природні пам’ятки. Мексика вражає яскравою тропічною природою, тут можна побачити чимало незвичайних, загадкових місць. Рекомендуємо відвідати Національний парк Мідний Каньйон — це величезний заповідник, де мешкає третина всіх диких тварин країни. Також популярний серед туристів розважальний екопарк Шкарет. Хочеться містики й стародавніх легенд? Вирушайте до колодязів-сенотів півострова Юкатан або печери гігантських кристалів. Пам’ятки колоніальної епохи. Ці споруди відрізняються витонченою естетикою, в якій змішалися традиції різних культур і часів. Найвидатнішими об’єктами залишаються Кафедральний собор Мехіко, Чапультепекський палац, церква Сан-Франциско-де-Кампече. Колоритні містечка. У Мексиці чимало населених пунктів, більше схожих на музеї просто неба. Серед них, наприклад, Гуанахуато, Меріда, Мескальтітан.

Відвідуючи особливі місця цієї екзотичної країни, бажано користуватися послугами екскурсовода, який розповість усе найцікавіше, що легко пропустити під час самостійної подорожі.