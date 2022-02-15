Во Львове в областном перинатальном центре чудом спасли двух малышей, которые родились преждевременно. Крохотных мальчиков выхаживали три месяца. Об этом сообщили на странице медицинского учреждения. Как спасали детей В момент рождения мальчики Матвей и Максим весили всего 950 и 1100 граммов. Медики рассказали, что роженице привезла скорая помощь в отделение патологии беременности. Безводный период первого ребенка составлял 22 дня. На 27 – 28 неделе беременности успешно провели кесарево сечение. После операции детей немедленно перевели в отделение анестезиологии и интенсивной терапии новорожденных. Отмечается, когда состояние более или менее стабилизировалось мальчиков направили в отделение постинтенсивного ухода за новорожденными и выхаживание недоношенных детей. Благодаря большому количеству усилий родителей и персонала Центра малыши 15 февраля отправились домой. На сегодняшний день их вес составляет 2270 и 2740 граммов.

Во Львове медики 3 месяца выхаживают маленьких двоен (facebook.com/ Львовский областной клинический перинатальный центр) В комментариях пользователи благодарны медикам за их работу: Видела тех крох лично. Здоровье малышей и счастливой судьбы! А врачам – большое спасибо; Низкий поклон врачам; Очень хорошая новость. Здоровье детям; Профессионалы. Здоровье деткам и успехов в работе медперсонала; Дай Бог побольше таких "happy end". Ранее мы сообщали, что во Львове родились уникальные двойняшки. Отмечается, что дети появились на свет в разные дни и в разных местах. Также мы писали, что в роддоме Первомайска приятный рекорд – появилась на свет девочка-"богатырь".