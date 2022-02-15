Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что украинский президент Владимир Зеленский пообещал, что трехсторонняя контактная группа (ТКГ) скоро начнет обсуждение законопроектов об особом статусе Донбасса и выборах на неподконтрольных территориях. А также законопроект об изменениях в Конституцию Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его совместную пресс-конференцию с президентом России Владимиром Путиным. "Мы едины во мнении, что нормандский формат является и в дальнейшем важнейшим форматом для разрешения этого конфликта. Здесь необходимы сдвиги и прогресс. Зеленский пообещал, что в рамках ТКГ очень скоро будут обсуждаться все предусмотренные законопроекты о статусе Донбасса, об изменении Конституции и подготовке выборов. Это хороший сдвиг", — отметил Шольц. Напомним, украинская сторона исключает возможность особого статуса Донбасса с так называемым "правом вето", которое позволило бы региону блокировать стратегические решения Украины. Отметим, подробнее о том, что является основой мирного урегулирования, читайте в материале "Минские соглашения. В чем суть трехсторонних договоренностей по Донбассу".