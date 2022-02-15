Этой зимой, несомненно, балом правили брюнетки. Но чем чаще солнце появляется на небе и чем ближе к весне, тем больше светлых голов появляется на улицах. И это не удивительно: стилисты в один голос называют самым трендовым оттенком нектарный блонд. Что такое нектарный блонд? Это блонд с кремовым оттенком, в котором есть и платина, и мягкие тёплые тона. Благодаря такому сочному сочетанию окрашивание выглядит естественно и его легче поддерживать, чем идеально ровный цвет. "Нектарный блонд выглядит роскошно, золотисто и тепло", – сказал Glamour Том Смит, стилист и парикмахер.

Как выглядит одна из самых модных окрашиваний весны 2022 (фото: instagram.com/tomsmithhd) "Ключевым здесь является освещение основного цвета волос к темно-золотистому блонду, добавление теплых ванильно-кремовых бликов в области лица". Чтобы получить подобный оттенок, Смит предлагает к бежевой или золотисто-русой основе добавить светлые блики.

Темноволосым будет сложно поддерживать блонд, может появиться рыжий оттенок (фото: instagram.com/jennaperryhair) "Этот цвет особенно подходит тем, у кого натуральные волосы от средних до светлых, а вот на очень темных основаниях, как правило, может проявиться оранжевый, с которым придется бороться", – говорит он.

Блики и переливы (фото: instagram.com/jennaperryhair) Внимание: фиолетовый шампунь для очистки цвета с этим оттенком блонда лучше не использовать, предупредил парикмахер. Добавьте тепло и насыщенность, используя продукты с бежевыми и золотыми тонами. Знаменитости, выбирающие нектарный блонд Кэндис Свейнпоул

Супермодель любит экспериментировать с цветом волос (фото: instagram.com/tropicofc) Мария Педраза

Платина плюс "теплое" основание (фото: instagram.com/mariapedraza) Сидни Свиньи

Такой цвет волос легко поддерживать, они не требуют идеальной "чистоты" (фото: instagram.com/sydney_sweeney) Смотреть лучшие образы звезд на Неделе моды в Нью-Йорке: Ума Турман, Дрю Бэрримор, Кэти Холмс и другие.