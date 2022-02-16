Скандал вокруг Евровидения продолжается, теперь под удар попал участник группы Kalush Orchestra. В сети нашли, что Тимофей Музычук ездил в Россию в 2015 году.

На его странице «ВКонтакте» опубликован снимок, где Тимофей позирует на Красной площади в Москве. В коллективе утверждают, что на самом деле снимок сделан в 2013 году и после этого в России Музычук вообще не был.

В Instastories фронтмен Kalush Orchestra Олег Псюк объяснил, что на группу специально начали «рыть» компромат. Музычук добавил, что в 2013 году он дважды ездил в Россию. В первый раз туда его привез артист Михаил Поплавский. Парень был одним из людей, которые создавали массовку. Второй раз он уже приехал сам в роли артиста.

Накануне стало известно, что Государственная пограничная служба не выдавала победительнице Нацотбора на Евровидение-2022 певице Алине Паш справку о законном пересечении государственной границы Украины через КПВВ Чаплинка в 2015 году.

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