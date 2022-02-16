В морг вернули вещи мужчины, который погиб в ДТП с кортежем бизнесмена Александра Ярославского. Полиции еще предстоит установить, не было ли подмены или повреждений.

Об этом сообщает «Обозреватель» со ссылкой на источники.

Известно, что вещи пропали тихо — взлома не было. Кто именно совершил кражу и как – будут устанавливать правоохранители.

Также сообщается, что накануне в морге выставили пост полиции для охраны, так как поступила информация, что люди бизнесмена собираются похитить труп.

Накануне министр внутренних дел Денис Монастырский заявил о пропаже части вещественных доказательств. Он также призвал Ярославского вернуться в Украину.

Напомним, 9 февраля на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский» произошло ДТП. Автомобиль (машина из кортежа Ярославского), который двигался со стороны города Чугуев в направлении Харькова, сбил пешехода – мужчину в возрасте примерно 50 лет. От полученных травм он скончался. По факту ДТП полицейские открыли уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины и устанавливают все обстоятельства происшествия. Полиция вызвала бизнесмена на допрос, однако СМИ сообщили, что он уже покинул Украину. Вместе с тем с повинной пришел водитель Ярославского.

Правоохранители провели серию обысков в рамках расследования ДТП под Харьковом с участием кортежа Александра Ярославского.

Водитель, который взял на себя вину за смертельное ДТП на трассе Чугуев – Мартово, вероятно, лжет. Мужчина на момент трагедии находился в Дергачах, при этом сам Александр Ярославский — неподалеку от места аварии.

В результате ДТП вблизи Чугуева в Харьковской области погиб 36-летний житель Чугуевского района. Вероятно, он был трижды судим.