В Ровненской области в городе Сарны разгорелся скандал. Родные 25-летнего Ильи Панасюка обвиняют врачей в том, что они не предоставили экстренной и должной медицинской помощи парню, из-за чего он умер.

Мужчине внезапно стало плохо, «скорая» доставила его в больницу, но там 1,5 часа пришлось ждать компьютерную томографию. Илья впал в кому, после чего умер, говорится в сюжете ТСН.

«У него начались судороги по всему телу, тошнота, головокружение, сильная боль в лобовой части головы», — рассказывает вдова Юлия.

Родные вызвали «скорую». У парня серьезно поднялось давление.

Родные говорят, что в больнице мужчину, который был еще в сознании, но уже еле передвигался, приняла заведующая отделением. Врач осмотрела парня и ушла. Профильных специалистов даже не было на месте.

«Мы ждали КТ 1,5 часа, врача анестезиолога — 2,5 часа. У него так болела голова, он просил о помощи», — рассказывает его мать Светлана.

«Просили врача вколоть ему адреналин, он умирает. Сделайте что-то. Она мне ответила: «Если такая умная, лечи его сама», — говорит вдова.

В итоге КТ показало кровоизлияние в мозг, Илью отправили в реанимацию. Мать погибшего говорит, что утром врач заявила, что «все в порядке, он в медикаментозном сне». В коме Илья пробыл 18 дней.

Заведующая заявляет, что врачи делали все согласно протоколам. По ее словам, пациента она не покидала, а ушла, чтобы вызвать профильных медиков:

«Если учитывать, что это был выходной, что рентген-лаборант ехал из дома, что 15 греется аппарат, то это не долго».

Адвокат потерпевших говорит, что есть клинический протокол того, что делать, если они видят кровоизлияние в мозг: «Должно быть хирургическое вмешательство. Своевременного хирургического вмешательства не было».

Заведующая подчеркивает, что мужчина имел сопутствующие заболевания:

«Зная, что у ребенка был врожденный поликистоз почек, зная, что назначенные препараты для снижения давления он не пил уже 2-3 месяца, они обвиняют кого-то».

https://www.youtube.com/watch?v=fUs2jIZ8r7k



