В апреле украинцы старше 60 лет, которые вакцинировались против коронавируса, смогут подавать заявку на получение бесплатного смартфона от правительства. Устройства невозможно продать другим лицам. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя министра цифровой трансформации Алексея Вискуба. По словам Вискуба, бесплатные смартфоны могут мотивировать украинцев вакцинироваться. Более того, проект сможет расширить покрытие услуг "Действие" среди населения. "Мы хотим, чтобы такие услуги, как "еСубсидия", стали доступны и пожилым людям. Чтобы они не ехали их оформлять в маршрутке в райцентр, а делали это на смартфоне в один клик", – отметил Вискуб.

Министерство цифровой трансформации станет принимать заявки на смартфоны уже с апреля, а устройства начнут раздавать летом.

Более того, Министерство обсуждает с банками возможность раздачи мобильных телефонов в самих отделениях, где желающих же объяснят как ими пользоваться.

В то же время участие в проекте планирует принять и Samsung. Другая компания предлагает сделать уникальные смартфоны.

Как добавил Вискуб, стоимость устройств не должна превышать 5 тысяч гривен, а в министерстве планируется уложиться в 4 тысячи. Также SIM-карты будут регистрироваться по паспорту и будут привязаны к устройствам.

"Мобильные операторы предлагают нам установить специальное приложение, которое позволит контролировать неизменность пользования устройством. Это один из подходов", — добавил замминистра. Напомним, РБК-Украина писала о том, что украинские мобильные операторы уже начали переговоры с Министерством цифровой трансформации, чтобы обсудить возможные льготные тарифы для пенсионеров. Также издание рассказывало, какие мобильные смартфоны можно выбрать для ваших бабушек и дедушек.