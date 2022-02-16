Украинец Александр Абраменко завоевал серебряную медаль в лыжной акробатике — это первая медаль сборной Украины на Олимпийских играх в Пекине.

Абраменко прошел в финал с пятым результатом. За свой лучший прыжок он получил 123.53 балла.

В суперфинале Александр и еще пять его конкурентов имели одну попытку, чтобы показать максимальный результат. Абраменко за свой прыжок получил оценку 116.50. Этого оказалось достаточно для серебряной медали.

Добавим, Абраменко — единственный украинский спортсмен, который завоевал сразу две медали зимних Игр. Напомним, он выиграл золото на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

