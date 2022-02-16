Министерство иностранных дел Украины выражает протест в связи с решением "суда" Крыма приговорить к шести годам заключения журналиста "Радио Свободы" Владислава Еспипенко. В ведомстве заявили, что приговор безоснователен и политически мотивирован. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу МИД. "Такой приговор беспочвенен и политически мотивирован, а также в очередной раз подтверждает подавление свободы слова на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь", — говорится в сообщении. В МИДе заявили, что решение "суда" должно быть отменено, а Владислав Есипенко, а также все незаконно удерживаемые РФ граждане Украины немедленно уволены. "Процедурные нарушения во время досудебного следствия, применение пыток с целью получения признания в якобы совершении так называемого преступления, игнорирование "судьями" предоставленных защитой свидетельств о непричастности обвиняемого к инкриминируемым действиям в ходе судебного процесса указывают на исключительно политическую мотивированность решения, — идет". Кроме того, МИД Украины призвал международное сообщество осудить применение Россией неправомерной практики судебных преследований граждан Украины с использованием незаконных силовых методов, а также потребовать прекращения Россией нарушения норм международного права на оккупированных территориях Украины. При этом в ведомстве заявляют о необходимости международных партнеров продолжить активное взаимодействие, в том числе в рамках Крымской платформы, в защиту Крыма. Напомним, сегодня "суд" в Крыму объявил приговор Есипенко, приговорив его к шести годам лишения свободы и штрафу в размере 110 тысяч рублей по делу о незаконном хранении и перевозке взрывного устройства.