На Олимпиаде прошла мужская эстафета в шорт-треке. Победу одержала сборная Канады. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию соревнований на Общественное Спорт. В финале соревновались пять сильнейших сборных: Италия, Китай, команда ОКР, Канада и Южная Корея. Золотые награды выиграла сборная Канады На финише они опередили Южную Корею. Третье место заняла сборная Италии. Результаты эстафеты 5000 м: Канада – 6:41,257 Южная Корея – 6:41,679 Италия – 6:43,431 Напомним, что Украина завоевала первую медаль на Олимпиаде-2022. Александр Абраменко выиграл "серебро" в лыжной акробатике. Добавим, что норвежцы выиграли олимпийское золото в командном лыжном спринте среди мужчин.