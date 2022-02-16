В марте практически всех пенсионеров ждет индексация выплат.

Как ранее сообщал советник министра соцполитики Николай Шамбир, в марте будет рост на 14 процентов. По его словам, показатель будет зависеть от инфляции и роста зарплат. Под это повышение попадают почти что все категории пенсионеров:

«В среднем, повышение ожидается немногим более 550 гривен. Но для каждого пенсионера оно будет разным, это зависит от стажа и заработка. Наименьший размер повышения мы ожидаем на уровне не менее 100 гривен. Непроиндексированными останутся специальные пенсии — госслужащим, журналистам».

Как сообщалось ранее, правительство с 1 марта увеличивает зарплаты военнослужащим Вооруженных сил. Выплаты военнослужащим Вооруженных сил будут повышены на 30% с 1 марта 2022 года. В то же время нацгвардейцам и военным Госпогранслужбы с начала весны должны увеличить зарплаты на 20% по сравнению с началом года.

Пенсионный возраст и право пенсию по возрасту в Украине определяется в зависимости от приобретенного соответствующего страхового стажа. Он может составлять 60, 63 и 65 лет.