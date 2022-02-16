Для привлечения новых клиентов онлайн казино в Украине используют бонусы и промокоды. Но только в Пин Ап казино получить подарок могут не только новички, а и опытные игроки. Официальный сайт даже частично компенсирует проигранные деньги игрокам и даёт возможность играть покер онлайн! Каждую неделю, начисляется кэшбэк в сумме до 10% от проигранных гэймером денег.

Как получить бонусы онлайн казино на деньги Пин Ап

Официальный сайт казино Pin Up работает в Украине легально, на основании лицензии, которая выдана контролирующими органами страны. Поэтому для получения подарка от казино пользователю необходимо выполнить ряд условий:

Приветственный бонус – дается сразу после регистрации и первого пополнения игрового аккаунта. Получить можно до 10 тысяч гривен и до 250 фриспинов.

Бездепозитный бонус – для получения такого подарка не нужно даже пополнять свой счет в Пинап казино! Игроку достаточно пройти проверку личных данных (верификацию) и 30 фриспинов будут зачислены на его бонусный счет.

Кэшбэк Пин Ап казино – уникальная возможность отыграться всем невезучим геймерам за счет игрового клуба. Этот бонус, проверенное украинское казино онлайн начисляет автоматически, каждый понедельник из расчета до 10% от суммы проигрыша.

Программа лояльности – начисление условных денег Пинткоинов за проявленную активность Рin Up казино. Пинткоины можно получить, выполнив специальные задания игрового клуба, регулярно играя в слоты и выиграть в беспроигрышную лотерею.

Обменять Пинтоины можно на деньги, которые используются в игре. Чем выше статус игрока в онлайн казино Пин Ап, тем выгоднее курс обмена. Статус зарабатывается активной игрой, начальный статус – Новичок, а наивысший Повелитель азарта.

На что можно потратить бонусы казино Рin Up

Бонусы – это подарок от игрового клуба, который можно использовать на игры от казино. Просто так, взять и попытаться вывести бонусы на свой электронный кошелек или банковскую карту не получится. Для того, чтобы превратить бонусные деньги в реальные необходимо обязательные условия Pin Up casino.

Правила отыгрывания бонусов зависят от их типа (приветственный, бездепозитный, кэшбэк, программа лояльности) и статуса игрока в клубе. Суть отыгрывания бонуса состоит в том, что весь полученный подарок необходимо проставить определенное количество раз в игровом зале.

Превратить бонусные деньги в реальные не составит труда! Игровой зал Пін Ап – это только лицензионные слоты от крупнейших мировых разработчиков. Играть в такие автоматы просто, интересно и можно выигрывать неплохие деньги.

Каждый геймер может играть в украинское казино на бонусы, а весь выигрыш, полученный после выполнения обязательных условий, вывести на свой электронный кошелек или банковскую карту.