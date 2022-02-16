Генеральный директор авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири заявил о продолжении полетов Украины. Он отметил, что лоукостер продолжит доставлять пассажиров в украинские аэропорты, пока "нет войны и ракет". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters. "Мы не видим причин для прекращения полетов (в Украину – ред.), пока европейские власти не скажут нам, что летать опасно", — цитирует издание заявление О'Лири на пресс-конференции в Лиссабоне. Напомним, с 14 февраля мировые страховые компании прекратили страхование самолетов в небе Украины. Отметим, для гарантий бесперебойных полетов над Украиной Кабинет Министров выделил почти 17 млрд. гривен в поддержку национальных авиакомпаний.