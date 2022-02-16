По состоянию на 16 февраля, лидерами президентского рейтинга являются действующий и бывший президенты — Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

Аналитики говорят, что наибольшую поддержку имеет Зеленский, за которого проголосовали бы 19,1% среди всех респондентов и 25,1% среди тех, кто определился с выбором. На втором месте – Петр Порошенко с показателями 16,6% среди всех респондентов и 21,8% среди определившихся с выбором.

«Целесообразно обратить внимание на сокращение разрыва между Зеленским и Порошенко – если в декабре разница составляла 7,4% (среди определившихся с выбором), то сейчас разница – 3,3%», — говорится в сообщении социологов.

Кроме того, сейчас относительно наибольшую поддержку имеет партия «Европейская солидарность», которую бы поддержали 15,5% среди всех респондентов и 22,9% среди тех, кто собирается голосовать. На втором месте – «Слуга народа», за которую проголосовали бы 11,1% среди всех респондентов и 16,4% среди определившихся с выбором.

Опрос, проведенный компанией SOCIS показал, что почти 64% украинцев выступают против второго президентского срока Владимира Зеленского.

Электоральный рейтинг президента Владимира Зеленского за последние несколько месяцев снизился, при этом его все равно готовы повторно избрать на этот пост.

Накануне Киевский международный институт социологии отмечал, что рейтинг Зеленского по сравнению с сентябрем 2021 года упал на 9% — в сентябре за него готовы были голосовать 33,3% тех, кто определился.