Казалось бы, ну что такого – в феврале с трудом просыпаться, быть уставшим уже с понедельника, есть конфеты для радости и замазывать сухую кожу слоями крема. Конец зимы же, батареи же… И в конце концов: у всех да! А вот и нет, не у всех! Не в феврале дело – и это не норма. Независимо от времени года, погоды и всеобщего уныния можно чувствовать себя роскошно: активно и бодро. Вот это норма – так чувствует себя здоровый человек. Оценить свое состояние можно по таким 16 признакам, которые нутрициолог Евгения Колодкина перечислила в Instagram. 1. Здоровый человек встает с утра бодрым, полным энергии и сил, потому что его клетки получают достаточно энергии, и нет токсикации. ⠀2. У здорового человека почти всегда хорошее настроение. У нее не бывает депрессии. Она не прокрестивает. У нее есть мощная мотивация делать! Потому что у нее достаточно серотонина, эндорфинов и дофамина. За это отвечает здоровый кишечник. ⠀3. У нее увлажненная, не сухая, бархатная и чистая кожа по всему телу. Нет аллергии. Нет зуда. Нет высыпаний. Нет шелушения. Кожа никогда не трескается. Нет красноты. Нет воспалений. Нет прыщей и акне. Нет пигментации. Потому что нормально работает желчный, потому что у кожи здоров микробиом, и достаточно жиров для защиты от сухости.4. У здорового человека не пахнет изо рта. Не пахнет пот, потому что здоров желчный и печень, хорошо работает желудок. Потому что чистая лимфа.⠀5. У здорового человека стул каждый день. Каждый день! А не раз в 2 дня. Идеально, если прямо с утра или хотя бы в первой половине дня. Нормального коричневого (не желтого, не черного) цвета, без остатков непереваренной пищи – потому что правильно работает желчный, поджелудочный и кишечник.⠀6. У здорового человека нет перхоти. Нет белого налета на языке. Нет грибка на ногтях. У женщин нет белых и зловонных выделений из влагалища. Потому что нет кандида, и кишечник здоров. Потому что чистая лимфа. 7. У здорового человека нет тяги к сладкому и мучному. Аппетит адекватный, контролируемый. Аппетит проявляется как голод, чувство в желудке и желание поесть мяса, рыбы, зелени и крупы. А не булочки, тортики, блины и макароны. Потому что нормальный уровень сахара в крови, нормальный инсулин, нет кандида и паразитов. 8. Здоровый человек хочет. Тело такого человека дает четкие позывы к сексу и физическим нагрузкам. Есть либидо. Есть желание двигаться и напрягать мускулы. Потому что достаточно энергии и здоровых гормонов.

Фото: Какие признаки определяют здорового человека (instagram.com/una.tuna) Как сообщалось ранее, были названы необычные симптомы Омикрона, которые можно легко пропустить. А также рассказывали, какие изменения произойдут с вами, если утром выпивать стакан воды.