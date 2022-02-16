Президент России Владимир Путин может оставить многочисленную группу войск у границ с Украиной, дабы иметь рычаг для давления.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США Венди Шерман в интервью «Европейской правде».

«Конечно, есть вероятность, что Путин будет оставлять войска вокруг Украины, чтобы запугивать и сдерживать, пытаясь выбить уступки. Но сложно держать войска месяцами, окружив ими Украину. И как долго это может продолжаться – я не знаю», — сказала Шерман.

Интересно, что по версии США, активное скопление войск РФ на границе длится почти четыре месяца. По версии Украины, значительная часть из них остается там с апреля 2021 года (то есть более 10 месяцев).

«Поэтому важно, чтобы мы с Украиной и дальше обменивались оценками по этому поводу. Президент Байден делает это с президентом Зеленским; госсекретарь Блинкен – с Зеленским и министром Кулебой; советник по нацбезопасности Салливан – с Ермаком. Мы будем и в дальнейшем обмениваться также разведывательными и данным, чтобы понять, что там происходит», — добавила Шерман.

В Министерстве обороны России заявили, что военная техника подразделений Южного военного округа покинула оккупированный Крым после учений. Она возвращается к местам постоянной дислокации по мосту через Керченский пролив.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Вооруженные силы Российской Федерации вернутся в места постоянной дислокации по окончании учений.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Российская Федерация не создала ни одной ударно-наступательной группировки для полномасштабного вторжения в Украину.