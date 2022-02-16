В Министерстве обороны России заявили, что военная техника подразделений Южного военного округа покинула оккупированный Крым после учений. Она возвращается к местам постоянной дислокации по мосту через Керченский пролив.

Об этом сообщает «РИА Новости».

«Эшелон с военной техникой подразделений Южного военного округа пересек Крымский мост на пути к ППД (пункта постоянной дислокации — ред.) после завершения плановых учений», — говорится в сообщении.

В Минобороны РФ утверждают, что бронетехнику, а именно: танки, БМП и самоходные артиллерийские установки — погрузили на специальные железнодорожные платформы.