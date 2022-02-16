Показы Michael Kors всегда отличаются зрелищностью. И традиционно собирают самые популярные модели в мире. Представлять новую коллекцию осень-зима 2022-2023 в Нью-Йорке собрались Белла Хадид, Ирина Шейк, Эмили Ратаковски и другие. Дизайнер представил свое видение, как будут одеваться женщины предстоящей осенью. Да, он отдает дань лаконичным монохромным лугам, но не забыл и о ярких насыщенных тонах: канарейном, апельсиновом и ярко-розовом. На подиуме дефилировали Белла и Джиджи Хадид, которые брали длительную паузу в карьере, лишь изредка появляясь в показах. Компанию им составили Ирина Шейк, Эмили Ратаковски, Наташа Поли, Изабелли Фонтана, Кэролайн Третини и другие именитые звезды индустрии. В официальном аккаунте дизайнера появилось множество кадров по бекстейджу крупным планом, которые, к слову, отлично демонстрируют мейк-ап-тенденции по шоу дизайнера. Загадочные "смоуки" и "зацелованные" губы снова на волне популярности. Также в блоге есть несколько видео с выступлением американского певца Мигеля, устроившего на шоу настоящий перформанс.

Супермодели на показе Michael Kors (фото: instagram.com/michaelkors) Девушки продемонстрировали кремовое платье меди с глубоким V-образным вырезом, блестящие макси с необычными вырезами, металлизированные тренчи, пиджаки и пальто с леопардовым принтом, а также платья, усыпанные пайетками. Просмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Vogue (@voguemagazine) Ранее мы писали, что знаменитый дизайнер попал под волну хейта из-за своей ориентации. Также смотрите самые модные цвета сезона осень-зима 2022/2023, по мнению Pantone.