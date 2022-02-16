Теща руководителя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Сергея Крука Тамара Крицко имеет в своем распоряжении 3 квартиры в Ровно и заказала строительство дорогого коттеджного дома.

Об этом сообщает «4vlada»

Крук всю жизнь работает спасателем. За 25 лет он стал генерал-майором службы гражданской защиты. Последние 6 лет возглавлял главное областное управление Государственной службы чрезвычайных ситуаций, но недавно стал исполняющим обязанности председателя ГСЧС.

Как известно, закон запрещает госслужащим заниматься бизнесом. Традиционно чиновники переписывают имущество и бизнес на родственников, так произошло и в случае с Круком.

По данным издания, несмотря на скромную зарплату спасателя, еще в 2009-м его семья осилила переезд в дом возле Ровно более 200 квадратов, который записан на мать Крука Марию Семеновну. Интересно, что в декларации дом появился только в 2020 году.

С начала электронного декларирования, то есть с 2015-го, спасатель показывал наличные деньги: 350 тысяч гривен, 5 тысяч долларов и 3 тысячи евро. В 2015 году у жены Крука появляется дачный дом в Новой Украинке. При этом жена — военнослужащая в военном комиссариате.

В 2016 году женщина по имени Крицко Тамара Алексеевна заказывает строительство в коттеджном массиве Макарова-Пржевальского в Ровно. По документам собирается строить жилой дом. По факту строят коттеджи.

В 2020 году теща Крука засветилась в строительной фирме из группы «Стограда» – ООО «Клуб дом запад». В марте того же года она внесла в устав общества 1150000 гривен, но через пять месяцев исчезла из учредителей.

Имеет теща у этого же застройщика две квартиры.

В 2013 году она оформила вероятно свою первую квартиру в Ровно в одном из первых домов на улице Клима Савуры, рядом с бывшим офисом фирмы. В 2016-м она оформляет еще одну квартиру у этого же застройщика – в новостройке на Мицкевича, 130. Есть у тещи Крука еще одна квартира. Уже не от «Стограда». Приобрела она ее в 2019 году. Она находится в самом центре города. Ее площадь 65 квадратов.

При этом сама Тамара Крицко проживает и работает в селе Поповичи. Она директор сельского дома культуры.