Служба безопасности Украины начала антитеррористические учения в Черниговской области. У местных жителей могут проверять документы и производить осмотр личных автомобилей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Север". Сообщается, что сегодня начались многоэтапные контрдиверсионные учения Антитеррористического центра СБУ. Они пройдут в условиях, максимально приближенных к реальным, с использованием специальной техники и вооружения. "Поэтому на отдельных территориях возможно временное ограничение передвижения людей и транспорта, проверка удостоверяющих личность документ, осмотр автомобилей. Все действия будут проходить в рамках действующего законодательства и с соблюдением прав и свобод человека", — говорится в сообщении. Напомним, ранее появилось видео учений украинской боевой авиации в рамках командно-штабных маневров "Метель-2022". Учения будут продолжаться по всей стране в течение февраля.