Ученые провели исследование и выяснили, что мигрень не всегда поддается лекарственному лечению. К тому же сильные обезболивающие препараты вызывают у пациентов серьезные побочные эффекты. Об этом сообщает University of Arizona Health Sciences. Что поможет от мигрени Специалисты говорят, что до сих пор фототерапию при мигрени не применяли. Поэтому они решили провести эксперимент с участием 60 человек, страдающих головными болями. Отмечается, что половина добровольцев полностью прошла курс фототерапии. А другие в таком режиме использовали обычные лампы. Как оказалось, ежедневное облучение зеленым светом снизило у участников эксперимента частоту головных болей на 60%, а их интенсивность – в 2,5 раза. Ученые убедились в том, что синий и зеленый свет оказывал на испытуемых животных болеутоляющее действие и снимал хроническую боль, вызванную различными расстройствами нервной системы. Кроме того, специалисты говорят, что облучение зеленым светом может стать дешевой альтернативой медикаментозному лечению тех, кто не хочет принимать таблетки или не видит от них эффекта. Ранее мы сообщали, какие пять видов головных болей нельзя игнорировать. Также мы писали, какой витамин поможет убрать головные боли и приступы мигрени.