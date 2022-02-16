В базе данных США появилась информация об идентификации украинского спутника «Січ-2-30«, что означает устойчивую связь с ним.

Об этом сообщил народный депутат, член комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций и соавтор закона о демонополизации космической отрасли в Украине Роман Грищук.

«Это означает, что произошла постоянная связь (или их серия) со спутником благодаря многодневным усилиям специалистов Национального центра управления и испытаний космических средств (с чем их и поздравляем), в результате чего удалось определить его как один из космических объектов, который до этого имел только условное название», — поясняет он.

В каталоге он указывается как космический объект 51030 с предыдущим названием «Object AY». Сейчас уже имеет название «Sich-2-30». Найти его можно при помощи сервиса Celestrak.

Накануне Национальный центр управления и испытаний космических средств вблизи города Дунаевцы в Хмельницкой области успешно провел первый сеанс связи с украинским спутником «Січ-2-30», который накануне вывели на космическую орбиту. Спутник будет интегрирован в программу Европейского Союза по наблюдению за Землей Copernicus.

Спутник был выведен на орбиту 13 января ракетой Falcon 9 от SpaceX.