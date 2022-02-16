Официальный веб-портал Министерства обороны Украины столкнулся с беспрецедентной DoS-атакой, которая еще продолжается. Атака направлена ​​на максимальную загрузку серверных мощностей, на которых работает сайт.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

Там подчеркнули, злоумышленники знали, что сайт защищен от классических DDoS атак, поэтому прибегли к поиску уязвимых мест в коде сайта. Это им удалось.

«Нам предложили поддержку партнеры из США, предоставив технические консультации и сервисы дополнительной защиты, что в очередной раз является подтверждением политических договоренностей по сотрудничеству в сфере кибербезопасности, которые были достигнуты еще в ноябре 2021 года. Перед тем, как возобновить работу сайта, наши специалисты выяснили причины нарушения его функционирования, скоординировали свои действия с СНБО, СБУ, Госспецсвязи, а также со специалистами других структур, также подвергшихся атаке. Мы понимаем о природе атаки: злоумышленники ничего не взламывали, не пытались загружать канал или прекращать работу провайдера, но направили на сайт много специфических запросов, чтобы перегрузить существующие серверные мощности избыточными вычислениями», — говорится в сообщении.

Понимая, что сайт может быть подвергнут не только другим аналогичным DoS-атакам, но и DDoS-атакам, специалисты направили весь трафик сайта через дополнительный сервис защиты, расположенный в США.

В министерстве подчеркивают, что осознают, атаки будут продолжаться и иногда будут приводить к временному нарушению его работы, пока сайт не будет профессионально обновлен.

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