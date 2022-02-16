Плановая индексация пенсий с 1 марта 2022 г. состоится с коэффициентом 1,14. В результате повышенные пенсии получат около 10 млн человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики. Из них 8 миллионов получат повышенные страховые пенсии, назначенные до 2019 года. Средний размер повышения составит около 360 гривен. При этом наименьший размер повышения составит 100 гривен. Для людей с инвалидностью из числа пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС средний размер повышения пенсий составит около 1 100 гривен. С применением показателя 1,14 увеличиваются пенсии военным. В результате, повышение получат полмиллиона получателей, и средний размер такого повышения составит 705 гривен. Ежемесячные компенсационные выплаты для людей старше 75 лет также повышаются. Это коснется 2,2 млн человек. Соответственно, лица 80+ получат уже 570 гривен вместо 500, а в возрасте от 75 до 80 лет получат 456 гривен вместо 400. Сегодня страховые пенсии одного миллиона человек не подпадают под индексацию, поскольку были назначены в течение трех последних лет. Для таких людей с 1 марта 2022 установили ежемесячную доплату 135 гривен. Это дополнительно к 100 гривнам, которые уже были установлены в прошлом году. Напомним, Кабинет Министров Украины решил провести плановую индексацию пенсий с 1 марта 2022 года с коэффициентом 1,14. Это касается пенсий, назначенных до 2019 года, а минимальный размер повышения составит 100 гривен.