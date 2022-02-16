16 февраля в Украине отмечают первый День единения. Соответствующий указ президент Владимир Зеленский издал 14 февраля.

День единения объявлен для «усиления консолидации» украинцев, укрепления их «устойчивости» на фоне роста гибридных угроз, пропагандистского и морально-психологического давления на общественное сознание. В этот день на зданиях всех населенных пунктов страны будет поднят Государственный Флаг Украины, а в 10:00 будет исполнен Государственный Гимн.

Зеленский уже записал видеообращение к украинцам, объявив начало телемарафона #UAразом

https://www.youtube.com/watch?v=DbLGR_bFloM&t=12s

https://www.youtube.com/watch?v=bMxLYPWgvBk