Оккупационные войска обстреляли поселок городского типа Станица Луганская на Донбассе, в результате чего пострадал детский садик и коммунальная инфраструктура. Обстрел велся из тяжелого артиллерийского вооружения.

ГСЧС Украины опубликовала снимки пострадавшего садика.

«17 февраля в Луганской области, в результате применения оккупационными войсками тяжелого артиллерийского вооружения, были повреждены коммунальная инфраструктура пгт Станица Луганская, а также детский сад. По состоянию на 11:30, подразделения ГСЧС привлечены в пгт Станица Луганская в количестве 15 человек и 3 ед. техники, включая пиротехнический расчет», — говорится в сообщении.

«С особым цинизмом российские оккупационные войска произвели обстрел населенного пункта Станица Луганска Луганской области. В результате применения террористами тяжелого артиллерийского вооружения снаряды попали в постройку детского сада. По предварительным данным, двое гражданских лиц получили контузии. Также повреждения получила и коммунальная инфраструктура – половина населенного пункта осталась без электропитания. Военнослужащие операции Объединенных сил оперативно эвакуировали мирных жителей в укрытие», — говорится в сообщении Штаба ООС.

В сети опубликовали карты, на которых видно, что стреляли именно со стороны пророссийских наемников.