17 февраля около 10:25 утра боевики совершили обстрел населенного пункта Врубовка, один из снарядов попал во двор лицея.

Об этом сообщает Попаснянская городская военно-гражданская администрация в Facebook.

На момент обстрела в лицее находились 30 учеников и 14 человек персонала. По состоянию на 11 часов, 8 учеников и 2 сотрудника персонала находились в подвальном помещении лицея, остальных детей оперативно забрали родители.

«Зафиксировано прямое попадание в хозяйственное сооружение одного из жилых домов, поврежден частный дом по ул. Центральная. Также повреждения получила коммунальная инфраструктура, а именно перебит газопровод высокого давления. В настоящее время без газоснабжения осталось 70 квартир в многоэтажках и 96 частных домов», — говорится в сообщении.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Противник обстрелял улицы Центральная, Первомайская, Юбилейная из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 122 мм.















Напомним, боевики из артиллерии обстреляли Станицу Луганскую. Был разрушен детский садик, контужены двое людей, половина поселка без света. Мирные жители эвакуированы в укрытие. Карты свидетельствуют о том, что стреляли именно со стороны пророссийских наемников.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к международным партнерам после обстрела боевиками детского садика в Станице Луганской. Он призвал немедленно отреагировать на нарушение Россией минских договоренностей.