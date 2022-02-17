Верховная Рада ратифицировала финансовое соглашение по проекту "Городской общественный транспорт Украины II" с Европейским инвестиционным банком. Украина получит кредит в размере 200 млн. евро на развитие городского общественного электротранспорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина. Как отметили в пресс-службе, средства будут распределены между городами Украины, которые примут участие в проекте "Городской общественный транспорт Украины ІІ". В рамках проекта около 20 городов получат возможность развивать электротранспортную инфраструктуру и маршрутную сеть в Украине. Денежные средства пойдут на закупку 20 трамваев, 264 троллейбусов и 65 электробусов. Напомним, в ноябре 2021 года правительство привлекло посредника для закупки вакцин COVID-19 за кредитные средства ЕИБ.