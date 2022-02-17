Часть сотрудников посольства Литвы в Украине переводят из Киева во Львов. Советник президента Литвы по внешней политике Аста Скайсгирите отметила, что данное решение связано с возможной военной агрессией на Украину со стороны РФ. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт delfi.lt. По словам чиновницы, часть сотрудников, выполняющих основные задачи дипмиссии, останутся в Киеве. "Пока ситуация позволяет нашим дипломатам работать в Киеве, они работают в Киеве. Если обстоятельства обострятся до такой степени, что работать в Киеве будет невозможно или безопасно, всех переведут во Львов", — отметила она. Посольства стран, переехавших из Киева во Львов: Великобритания; США; Австралия; Канада; Германия. Отметим, что посольство Израиля может быть перенесено из Киева во Львов в случае российского вторжения в Украину.