Скудерия "Феррари" презентовала обновленную машину на предстоящий сезон чемпионата мира по автогонкам Формула-1. Болид получил индекс F1-75. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный твиттер команды. Презентация новой "Феррари" состоялась в режиме онлайн . В мероприятии приняли участие руководитель конюшни Маттиа Бинотто и пилоты – Шарль Леклер и Карлос Сайнс.

Это finally hereIntroducing our 2022 fighter, F1-75 #essereFerrari pic.twitter.com/v6Uw8YE87q — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 17 марта 2022 Внешне болид изменился не только из-за новшеств в техническом регламенте на сезон-2022. На машине "Феррари" увеличилось черных красок . Теперь в этом цвете исполнены антикрылья и дуга защиты головы пилотов Halo. Испытания нового болида на трассе пройдут на тестах в Барселоне 23 февраля. До этого обновленная "Феррари" появится на автодроме для съемок.

Новые сезоны, новые задачи и резкий запуск #essereFerrari pic.twitter.com/R9fdy32jf1 — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 17, 2022 Что известно о "Феррари" Самая старая команда Формулы-1, впервые вышедшая на старт на Гран-при Монако в 1950 году. С тех пор конюшня одержала 237 побед и завоевала 773 подиума. Чемпионами мира за рулем "Феррари" стали Альберто Аскари (1952, 1953), Хуан Мануэль Фанхио (1956), Майк Хоторн (1958), Фил Хилл (1961), Джон Сертис (1964), Ники Лауда (197) Шектер (1979), Михаэль Шумахер (2000, 2001, 2002, 2003, 2004) и Кими Райкконен (2007). В прошлом сезоне "Феррари" заняла 3-е место в Кубке конструкторов (323,5 очка). Из пилотов выше финишировал Карлос Сайнс (164,5 пункта, 5 место). К слову, раньше термин Формулы-1 "аквапланирование" разобрали простыми словами. Напомним, что накануне обновленный болид "Уильямса" проехал первые круги на трассе в Сильверстоуне.