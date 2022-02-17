Министерство иностранных дел Российской Федерации опубликовало свою ответную реакцию США по так называемым гарантиям безопасности. Москва предлагает Вашингтону заняться выработкой нового "уравнения безопасности". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ, опубликованный "РИА Новости". В частности, российская сторона подвергла критике нежелание США и НАТО отозвать обещание Украине о вступлении в Североатлантический альянс, отказаться от политики открытых дверей, а также обвинения в свой адрес по захвату Крыма, оккупации Донбасса и нынешней эскалации на украинских границах. "Россия продолжает выступать за интегрированный подход к стратегической проблематике. Мы предлагаем заняться совместной выработкой нового "уравнения безопасности", — говорится в документе. Также говорится, что необходимым компонентом нового "уравнения безопасности" должно стать новое соглашение по ракетам средней и меньшей дальности наземного базирования. Напомним, ранее сообщалось, что Вашингтон получил реакцию от Москвы на ответ по "гарантиям безопасности". Президент США Джо Байден говорил о готовности зафиксировать договоренности с Россией в письменном виде.