Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к международным партнерам после обстрела боевиками детского садика в Станице Луганской. Он призвал немедленно отреагировать на нарушение Россией минских договоренностей.

Об этом говорится в его сообщении в Twitter.

«С оккупированной территории Донбасса из тяжелого оружия обстреляли украинское село Станица Луганская. Повреждена гражданская инфраструктура. Мы призываем всех партнеров немедленно осудить это серьезное нарушение минских соглашений со стороны России в условиях и так напряженной ситуации в области безопасности», — написал Кулеба.



Напомним, боевики из артиллерии обстреляли Станицу Луганскую. Был разрушен детский садик, контужены двое людей, половина поселка без света. Мирные жители эвакуированы в укрытие. Карты свидетельствуют о том, что стреляли именно со стороны пророссийских наемников.