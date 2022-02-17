Бизнесмен Александр Ярославский прокомментировал смертельное ДТП в Харьковской области. Он заявил, что дело фабрикуют, а инцидент, который оборвал жизнь человека, назвал «обычным ДТП».

Заявление Александра Ярославского обнародовала его бизнес-группа DCH.

Ярославский удивлен, «как в деле, которое взяли под личный контроль глава МВД и Генеральный прокурор, могут исчезнуть ключевые доказательства»:

«О каком беспристрастном следствии можно говорить, когда при расследовании обычного дела о дорожно-транспортном происшествии налицо откровенные попытки дестабилизировать мою частную жизнь и мои рабочие процессы?», — говорится в его заявлении.

«К сожалению, манера проведения следственных действий, в контексте которых публично упоминается моя фамилия, очень плохо вписывается в правовое поле. Создается ощущение, что виновного уже назначили и теперь подгоняют под это доказательную базу в худших традициях «политической целесообразности», — заявил он.

