На фоне угрозы вторжения России украинцев просят проявлять бдительность — сообщать полиции о подозрительных людях или транспорте.

Такое заявление в ходе брифинга сделал замглавы Нацполиции Александр Фацевич.

По его словам, для срочного звонка в полицию может быть несколько поводов. К примеру, вы видите, что человек подозрительно себя ведет, нервничает. Также он может иметь при себе сумку, в которой может быть оружие, незаметно оставить вещи в общественном месте или транспорте.

Особу бдительность просят проявлять жителей маленьких поселков в приграничных районах:

«Там, где все друг друга знают. Если появляются люди, которых вы не знаете, и пусть это будут гости, друзья в гости приехали, мы лучше лишний раз проверим».

https://www.youtube.com/watch?v=omgXZirfIok

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман считает, что президент России Владимир Путин может оставить многочисленную группу войск у границ с Украиной, дабы иметь рычаг для давления.

Глава Минобороны Алексей Резников заявил, что у границ Украины сосредоточено около 140 тысяч российских военных. Реального отвода войск РФ, о котором заявляет Кремль, в Министерстве обороны не фиксируют.

