Правоохранители опубликовали видео эвакуации детей и персонала детского садика в Станице Луганской, которая 17 февраля попала под обстрел боевиков.

«17 февраля в Луганской области, в результате применения оккупационными войсками тяжелого артиллерийского вооружения, были повреждены коммунальная инфраструктура пгт Станица Луганская, а также детский сад. От ГСЧС привлечены 15 человек личного состава и 3 ед. техники, в том числе пиротехническое отделение в составе 5 чел. и 1 ед. техники. На месте обстрела детского сада в пгт Станица Луганская спасатели помогли эвакуировать людей в безопасное место в подвальное помещение», — говорится в сообщении ГСЧС Украины.



17 февраля около 10:25 утра боевики совершили обстрел населенного пункта Врубовка, один из снарядов попал во двор лицея.Кроме того, боевики из артиллерии обстреляли Станицу Луганскую. Пострадал детский садик, контужены двое людей, половина поселка без света. Мирные жители эвакуированы в укрытие. Карты свидетельствуют о том, что стреляли со стороны пророссийских наемников.В Марьинке (Донецкая область) на остановке общественного транспорта в ходе обстрела осколочное ранение в руку получила пенсионерка.