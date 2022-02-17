Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что президент РФ Владимир Путин может признать «Л/ДНР». По его словам, этим будут шантажировать.

Об этом Резников рассказал в интервью РБК-Украина.

На вопрос о том, возможно ли признание «Л/ДНР» со стороны Путина, он ответил: «Да, абсолютно возможно. Этим будут шантажировать и бравировать».

«Я предвосхищал этот сценарий последний раз месяц назад. Сейчас руководитель Кремля будет играть: признаю — не признаю. Но они сами попадают в собственную ловушку, потому что признание этих террористических организаций, которые называют себя псевдореспубликами, на самом деле означает, что россияне вышли из Минска», — заявил он.

17 февраля около 10:25 утра боевики совершили обстрел населенного пункта Врубовка, один из снарядов попал во двор лицея.

Кроме того, боевики из артиллерии обстреляли Станицу Луганскую. Был разрушен детский садик, контужены двое людей, половина поселка без света. Мирные жители эвакуированы в укрытие. Карты свидетельствуют о том, что стреляли именно со стороны пророссийских наемников.

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман считает, что президент России Владимир Путин может оставить многочисленную группу войск у границ с Украиной, дабы иметь рычаг для давления.

