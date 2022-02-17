Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, настаивали ли лидеры Германии и Франции на выполнении минских соглашений во время визитов в Киев. По словам президента, Берлин и Париж хотят исполнения этого документа. Об этом глава государства рассказал в интервью РБК-Украина. "Да. Они хотят этого", — ответил Зеленский на вопрос, хотят ли Олаф Шольц и Эммануэль Макрон исполнение "Минска". В то же время Зеленский затруднился ответить на вопрос, каким выполнение минских соглашений видят в Германии и Франции. "Если честно, до конца этот "Минск" понять сложно, если ты не в процессе. Они умные руководители, но они все равно не так глубоко в этом процессе… Надо сидеть за столом и видеть эти лица, слышать, как это происходит .И тогда ты понимаешь, кто хочет выполнять "Минск", а кто не хочет", — объяснил он. Как отметил Зеленский, Украина готова найти формат, в котором можно выполнить все возможное для урегулирования конфликта на Донбассе. Напомним, Зеленский назвал минские соглашения "бездарно составленным документом". Отметим, вчера состоялся разговор лидеров Германии и США, в ходе которого они выступили за выполнение минских соглашений.