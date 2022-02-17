В случае активных боевых действий весь общественный транспорт Киева будет работать по специальному плану. При этом метрополитен будет перевозить только работников предприятий критической инфраструктуры. Об этом заявил директор Департамента транспортной инфраструктуры Руслан Кандибор во время онлайн-пресс-брифинга. По его словам, у метрополитена две функции – это перевозка пассажиров и убежище для населения. "Метро будет работать для перевозки работников критической инфраструктуры утром и вечером в часы пик (приблизительно 6 часов в день), все остальное время метрополитен будет использоваться как укрытие", — отметил Кандибор. Он рассказал, что в подземке есть специальные помещения, в которых люди смогут соблюдать минимальную гигиену. Кроме того, там есть электрическое питание, работающее автономно, артезианские скважины и специальные установки, очищающие воздух в подземке. На каждой станции также установлены затворы герметизирующие. Что касается "красной" ветки метро на левом берегу, то ее остановят, поскольку на ней поезда частично уезжают на открытом участке. Но для эвакуации жителей Киева, живущих на левом берегу, будут организованы специальные автобусы. Они довезут людей в подземную часть метрополитена. Кандибор также отметил, что транспорт, который перевозит незначительное количество пассажиров, может быть остановлен, и его могут задействовать для других нужд.

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