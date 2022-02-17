На фоне обстрелов Станицы Луганской и Врубовки тревожные сообщения приходят и из Марьинки (Донецкая область), там на остановке общественного транспорта получила осколочное ранение в руку пенсионерка.

Об этом пишут «Донбасс Реалии».

Информацию подтверждают местные жители и главный врач Кураховской городской больницы Игорь Корчак.

По его словам, женщину доставили в травматологическое отделение Марьинской центральной районной больницы.

Ранение она получила недалеко от центра города. Обстрел произошел около девяти часов утра. Первую медицинскую помощь пострадавшей оказывали в магазине неподалеку.

В Марьинской больнице добавили, что женщина 65 лет получила осколочное ранение левой кисти, ее состояние стабильное.

17 февраля около 10:25 утра боевики совершили обстрел населенного пункта Врубовка, один из снарядов попал во двор лицея.

Кроме того, боевики из артиллерии обстреляли Станицу Луганскую. Пострадал детский садик, контужены двое людей, половина поселка без света. Мирные жители эвакуированы в укрытие. Карты свидетельствуют о том, что стреляли со стороны пророссийских наемников.